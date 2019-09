Twaalf voormalige priesters voor de rechter wegens seksueel misbruik in VS

Twaalf voormalige katholieke priesters uit de Amerikaanse staat Missouri worden voor de rechter gedaagd wegens seksueel misbruik van minderjarigen. Procureur-generaal van Missouri Eric Schmitt kondigde vandaag aan dat hij de twaalf zal vervolgen. Dat gebeurt op basis van een grootschalig onderzoek van klachten die teruggaan tot 1945. Onderzoekers controleerden daarvoor personeelsdossiers van meer dan 2.300 priesters en andere medewerkers van de kerk in deze Amerikaanse staat.

Tegen 163 priesters en geestelijken waren beschuldigingen van seksueel geweld geuit, 83 van hen waren al overleden. Verschillende zaken zijn doorgegeven aan andere autoriteiten, in andere dossiers was het onderzoek nog steeds aan de gang en in nog andere was een strafrechtelijke vervolging niet mogelijk.







Vorig jaar kwam in de staat Pennsylvania ook al een groot misbruikschandaal in de katholieke kerk aan het licht. Daar had het openbaar ministerie een rapport over meer dan 300 priesters die in de zeventiger jaren meer dan 1.000 kinderen en tieners zouden misbruikt hebben. De kerkleiders waren, volgens de onderzoekers, ondanks hun kennis van de zaken niet opgetreden of ze hadden de zaken toegedekt.

Paus Franciscus heeft onlangs beloofd dat er harder moet worden opgetreden tegen misbruik en verdoezeling, maar er wordt de kerk verweten dat ze de daad niet bij het woord voegt.

Bron: Belga