Tom Van Grieken: “In 2024 grootste partij worden om zelf stok van informateur te krijgen”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft de ambitie om van Vlaams Belang in 2024 de grootste partij van Vlaanderen te maken “en zo de stok van informateur te krijgen”. Dat heeft Van Grieken vandaag gezegd in het VRT-programma De Ochtend. Daarin bevestigde hij ook meteen dat hij kandidaat is om zichzelf op te volgen als partijvoorzitter. Vlaams Belang was de grote overwinnaar van 26 mei. De partij sprong in Vlaanderen van 6 naar bijna 19 procent van de stemmen en werd daarmee de op een na grootste partij van Vlaanderen. De partij werd door informateur Bart De Wever (N-VA) wekenlang betrokken bij de Vlaamse formatie, om vervolgens gelost te worden voor een voortzetting van de Zweedse coalitie.

Maar Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken wil meer. De honger is niet gestild en de blik is al gericht op de verkiezingen van 2024. “Ik heb de ambitie om van het Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen te maken in 2024 en zo de stok van informateur te krijgen. Wij willen aan het beleid deelnemen om échte verandering te verwezenlijken”, zo zei hij in De Ochtend.







In die uitzending bevestigde Van Grieken ook dat hij kandidaat is om zichzelf op te volgen als partijvoorzitter. Vlaams Belang houdt op een congres op 16 november voorzittersverkiezingen. Gezien de verkiezingsoverwinningen die Van Grieken boekte en de staat van genade waarin hij als voorzitter verkeert, is die kandidatuur helemaal geen verrassing. Van Grieken zelf heeft “geen indicatie” van eventuele tegenkandidaten.

Vlaams Belang houdt vandaag een ‘strijdmeeting’ in Gent om het nieuwe politieke werkjaar af te trappen.

bron: Belga