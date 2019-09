Ruim 70.000 honderdjarigen in Japan

Het aantal mensen ouder dan 100 jaar heeft in Japan voor het eerst de kaap van 70.000 gerond. Het gaat al om 49ste opeenvolgende recordjaar, zo maakte de regering vandaag bekend. Ten opzichte van een jaar geleden steeg het aantal honderdjarigen in Japan met 2 procent tot 71.238. Van hen is 88 procent een vrouw. Het ministerie van Gezondheid, Werk en Welzijn maakte de statistieken vandaag bekend in de aanloop naar de “Dag van Respect voor Bejaarden” op maandag, een officiële feestdag in Japan.

De Aziatische eilandenstaat kende de laatste decennia een bliksemsnelle toename van inwoners ouder dan 100 jaar. In 1963 telde de regering er 153, in 1998 was hun aantal al gestegen tot boven de 10.000. In 2012 werd de grens van 50.000 bereikt.







Tegelijk met de stijgende ouderdom, kampt Japan met terugvallende geboortecijfers. Volgens projecties van het nationale bevolkingsinstituut zullen 65-plussers in 2060 liefst 38,1 procent van de bevolking uitmaken, tegenover 26,6 procent in 2015.

De oudste nog levende mens ter wereld – volgens het Guiness World Records – is overigens een Japanse. De 116 jaar oude Kane Tanaka werd geboren op 2 januari 1903. Ze woont in de zuidwestelijke stad Fukuoka.

Bron: Belga