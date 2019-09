Rémi Cavagna wint bewogen Vuelta-etappe

Rémi Cavagna (Deceuninck – Quick-Step) heeft vandaag de negentiende etappe in de 74e Ronde van Spanje gewonnen. Na 165,2 kilometer van Avila Naar Toledo had de 24-jarige Fransman vijf seconden voor op de Ier Sam Bennett, die in de sprint om de tweede plaats de Tsjech Zdenek Stybar, ploegmaat van Cavagna, achter zich liet. Met Philippe Gilbert, in 2010 ritwinnaar in Toledo, op de vierde plaats eindigden er drie renners van Deceuninck – Quick-Step in de top vier. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) behield de leiding, met 2:47 voor op de Spanjaard Alejandro Valverde en 3:31 op de Colombiaan Nairo Quintana. De rode trui van de 29-jarige Sloveen kwam echter wel degelijk in gevaar. Op 65 kilometer van de aankomst kwam Roglic, net als onder meer Miguel Angel Lopez, ten val, waarop Movistar fors doorging. Uiteindelijk gaf Valverde zijn manschappen toch het teken de benen stil te houden en volgde er een hergroepering. De Duitser Tony Martin, ploegmaat van Roglic, was het voornaamste slachtoffer van de valpartij. Hij moest de strijd staken. Ook de Italiaan Marco Marcato gaf op.

Voor Cavagna is het de derde profzege, de tweede in de WorldTour. In 2018 won hij Dwars door Vlaanderen (1.1) en in mei van dit jaar een rit in de Ronde van Californië.







Morgen krijgen de renners de laatste cols te verteren. De voorlaatste rit, 190,4 kilometer lang, brengt hen van Arenas de San Pedro naar Plataforma de Gredos. Onderweg liggen de Puerto de Pedro Bernardo (18,4 km aan 4,4%), de Puerto de Serranillos (9 km aan 4,8%), de Alto de Navatalgordo (5,3 km aan 7,2%), de Puerto de Chia (3 km aan 4%) en de Puerto de Pena Negra (14,2 km aan 5,9%). De streep ligt op de Alto de Gredos, 9,4 kilometer aan 3,8 procent, waarvan de laatste drie aan 9 procent.

Bron: Belga