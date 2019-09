Rally van Turkije – Neuville: “Regen kwam een handje toesteken”

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe) beleefden vrijdag een dag met twee gezichten. In de voormiddag had het duo, niet voor de eerste keer dit seizoen, problemen met het rijgedrag van hun wagen bij het schoonvegen van de weg. Deze namiddag wonnen ze één rit, waarbij ze de concurrentie een uppercut uitdeelden en van de zevende naar de derde plaats wipten, op 0.7 van de tweede plaats en titelconcurrent Sébastien Ogier (Citroën C3). “De manier waarop we deze ochtend reden, was niet zoals we de rally wilden beginnen”, zegt Neuville. “We waren gewoonweg niet competitief. De wagen werkte niet naar behoren en bij het schoonvegen hadden we gewoon geen grip. Hoe hard we ook probeerden, het resultaat bleef uit. Het was bijgevolg hopen op een ommekeer. Die kwam er al in de vijfde rit, maar in de zesde rit slaagden we erin om, in heel moeilijke omstandigheden, echt veel tijd goed te maken. Net voor de rit stonden we lek, zodat we eigenlijk naar zachtere banden moesten omschakelen. Tijdens de rit dachten we niet aan het voorval en vielen we hard aan. Toen het naar het einde van de rit toe begon te regenen speelde dat in onze kaart, zodat we nu weer helemaal meedoen. Deze rally is nog lang niet voorbij, we kijken positief uit naar de ritten van zaterdag.”

.







bron: Belga