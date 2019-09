Proximus League – Lokeren deelt de punten met Westerlo, dat voorlopig aan de leiding komt

Lokeren en Westerlo hebben vrijdag 1-1 gelijkgespeeld op de zesde speeldag van de Proximus League. Het Lokeren van Glen De Boeck schuift door het puntje voorbij Roeselare van de laatste naar de voorlaatste plaats, het Westerlo van Bob Peeters komt voorlopig aan de leiding. Kurt Abrahams (28.) bracht de Kemphanen net voor het halfuur op voorsprong, maar met een owngoal maakte Maxime Biset amper zes minuten later al gelijk. Nadien kwam geen van beide ploegen nog tot scoren. In het slot leek Jelle Van Damme de 2-1 te maken met een halve omhaal, maar het doelpunt werd om een nog onbekende reden afgekeurd. Bij Lokeren, dat dit seizoen nog niet kon winnen, waren ze in alle staten.

Westerlo komt met dertien punten aan de leiding, maar kan zaterdag ingehaald worden door OH Leuven, dat twaalf punten telt en op bezoek gaat bij Union. Lokeren springt met zijn twee punten naar de zevende plaats. Ook Roeselare, dat forfait moest geven voor zijn wedstrijd van dit weekend tegen Virton, telt twee punten, maar heeft een slechter doelsaldo en is laatste.

bron: Belga