Politiekorpsen vragen meer dan 4.000 camerabeelden op bij NMBS

De lokale politiekorpsen hebben vorig jaar 4.200 bewakingscamerabeelden opgevraagd bij de NMBS. Dat is meer dan vorige jaren. De korpsen willen de beelden ook live kunnen volgen, schrijft De Tijd vandaag. Geen enkel lokaal politiekorps heeft rechtstreekse toegang tot de beelden van de NMBS, enkel de federale spoorwegpolitie heeft dat. Nochtans blijkt uit een rondvraag van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie dat verschillende politiezones vragende partij zijn om de camerabeelden live te kunnen bekijken.

Vorig jaar vroegen de lokale politiediensten dan ook opvallend meer camerabeelden op bij de NMBS. Dat gebeurde 4.200 keer, tegenover 3.440 keer in 2017.







Lokale politiediensten moeten afzakken naar het ‘security operations center’ van de spoorwegpolitie om beelden in de stations live te volgen. Dat centrum bevindt zich in Brussel en de lokale politiekorpsen mogen er alleen naartoe als een onderzoeksrechter of parketmagistraat daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

De NMBS benadrukt de beelden in realtime worden bekeken in haar controlekamers. “Bij verdachte zaken nemen we meteen contact op met de lokale politie. En dringende aanvragen van de politiediensten worden binnen 24 uur behandeld”, verklaart NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

bron: Belga