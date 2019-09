Oekraïne gaat opnieuw gevangenen ruilen met Rusland

Oekraïne bereidt zich opnieuw voor op een gevangenenruil met Rusland. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd. Enkele dagen geleden werden al zo’n 70 gevangenen tussen Moskou en Kiev geruild. Onder de gevangenen die werden vrijgelaten zat onder andere de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov en 24 Oekraïense matrozen die Rusland eind vorig jaar had gevangengenomen, na een maritiem incident. “Na de vrijlating van onze politieke gevangenen en matrozen bereiden we nieuwe lijsten voor en wachten we op de volgende fase van een gevangenenruil”, aldus Zelensky aan het overheidsagentschap Ukrinform.

Zelensky is nog maar enkele maanden aangetreden als president en had een prioriteit gemaakt van het oplossen van het conflict met de door Rusland gesteunde rebellen in Oost-Oekraïne. Met het oog op vrede werden ook enkele Oekraïense militaire troepen uit sommige gebieden teruggetrokken.







“We hebben de troepen in Stanytsia Luhanska teruggetrokken. Er werd niet geschoten. We zijn begonnen met het bouwen van bruggen”, zei Zelensky in een toespraak, toen hij de Finse president Sauli Niinisto in Kiev ontving. “De volgende fase is de terugtrekking van de troepen in Petrivske en Zolote”, vervolgde Zelensky. “Ik denk dat we deze kwestie in de komende weken zullen oplossen.”

Bron: Belga