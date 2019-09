Niet langer ‘Make you feel my love’: zangeres Adele wil scheiden

De Britse superster Adele heeft de echtscheiding aangevraagd van haar man Simon Konecki. De breuk komt er na een relatie van zeven jaar.

De 31-jarige zangeres heeft donderdag een scheidingsaanvraag ingediend bij het Los Angeles Superior Court, schrijft The Los Angeles Times. Het koppel moet nu een regeling vinden voor hun 6-jarige zoon, Angelo, en hoe ze hun financiën zullen verdelen. Adele en Konecki, een investeringsbankier en filantroop, hebben mogelijk geen huwelijkscontract gesloten toen ze trouwden.

Omdat de zangeres haar verzoekschrift indient in Californië, waar ze samen onroerend goed bezitten en waar het bedrijf van Konecki ook actief is, zou het kunnen dat hij recht heeft op de helft van haar inkomsten, schrijft het magazine People. Ze leerden elkaar kennen toen Adele furore maakte met haar album “21” in 2011. In 2012 werd hun zoon geboren. De twee trouwden in 2016.

Bron: Belga