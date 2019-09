Mathieu van der Poel haalt opnieuw uit in Groot-Brittannië

Mathieu van der Poel (Ned/Corendon-Circus) heeft vandaag na een sprint bergop de zevende etappe in de Ronde van Groot Brittannië (2.BC) op zijn naam geschreven. Voor Van der Poel was het al de tweede zege in Groot-Brittannië. Dinsdag was hij al de beste in de vierde etappe, eveneens na een sprint bergop. Deze keer haalde hij het na 188,7 kilometer tussen Warwick en Burton Dassett Country Park van de Italiaan Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) en de Australiër Simon Clarke (EF Education First). Met Tiesj Benoot (5e), Jasper De Buyst (6e), Xandro Meurisse (8e) en Thomas Sprengers (9e) eindigden er vier Belgen in de top tien.

Dankzij de zege verstevigt Van der Poel zijn leidersplaats. Met nog slechts één etappe voor de boeg heeft de Nederlandse kandidaat-wereldkampioen een voorsprong van twaalf seconden op Trentin. De Buyst volgt op de derde plaats op veertig seconden.







Bron: Belga