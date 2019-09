Man die politie beledigde, wordt vervolgd voor laster en eerroof

Een man die naar aanleiding van de schietpartij in Luik, afgelopen maandag, beledigende posts had geplaatst op sociale media, moet zich op 1 oktober voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden. De man werd dinsdag opgepakt en kreeg na zijn verhoor een rechtstreekse dagvaarding. Dat meldt het Brusselse parket. Maandagochtend raakte een politieman van de interventiedienst van de politiezone Luik ernstig gewond aan het hoofd toen hij tijdens een controle beschoten werd door een man. De schutter werd op zijn beurt uitgeschakeld door een andere agent en overleed aan zijn verwondingen. Na twee operaties verkeert de agent nog steeds in kritieke toestand. Verschillende media meldden maandag al dat de man hersendood was verklaard.

“Maandag om 15.00 uur heeft de federale gerechtelijke politie via sociale media een printscreen ontvangen waaruit bleek dat een persoon die het pseudoniem H.B. gebruikte, verschillende beledigende berichten had geplaatst ten aanzien van de politie”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Zo liet hij blijken dat hij blij was dat de Luikse politieman overleden was en uitte hij beledigingen aan het adres van de politie. H.B. heeft zo meerdere berichten geplaatst op 9 september 2019. De korpschef van de lokale politie van Luik heeft klacht neergelegd tegen de persoon met pseudoniem H.B. wegens laster en eerroof jegens een gesteld lichaam.”







Het Brusselse parket opende een opsporingsonderzoek en kon H.B. identificeren als O.E.B., een man geboren in 1990.

“Hij werd dinsdag opgepakt en verhoord, en gelet op de ernst en de ontoelaatbaarheid van de feiten, werd hij onmiddellijk gedagvaard om te verschijnen voor de correctionele rechtbank van Brussel op 1 oktober 2019”, aldus nog het parket.

De man riskeert een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en een boete van 26 tot 200 euro.

bron: Belga