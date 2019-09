Leroy kan bij KPN tot 3 miljoen euro verdienen

De verloning van Dominique Leroy bij het Nederlandse telecomconcern KPN kan dankzij allerlei bonussen fors oplopen tot boven 3 miljoen euro. Dat blijkt uit een oproep aan de aandeelhouders van KPN voor een buitengewone algemene vergadering. KPN geeft in de oproep meer uitleg over het beloningspakket. Haar basissalaris zal, zoals eerder gezegd, 935.000 euro per jaar bedragen. Daarnaast komt ze in aanmerking voor een “variabele korte termijn cashbeloning” ter waarde van 90 procent van het basissalaris bij het volledig realiseren van de doelstellingen en een “variabele lange termijn beloning”, gebaseerd op voorwaardelijke aandelen, ter waarde van 135 procent van het basissalaris bij het volledig realiseren van de doelstellingen. Beide beloningen zijn afhankelijk van financiële en niet-financiële prestaties van KPN.

Leroy kan dus met andere woorden – alle verloningen samen en als alle doelstellingen worden gehaald – 3.038.750 euro gaan verdienen bij KPN. Met bonussen erbij kwam Leroy vorig jaar aan 940.546 euro bij Proximus.







bron: Belga