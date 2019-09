La Liga – Suarez keert dit weekend terug bij Barcelona, nog geen zekerheid over comeback Messi

Luis Suarez is zaterdag voor het eerst weer beschikbaar voor Barcelona sinds hij op 16 augustus een kuitblessure opliep. Dat liet zijn coach Ernesto Valverde vrijdag weten. Lionel Messi is na zijn voetblessure nog niet aan een wedstrijd toe. Ook de opener tegen Dortmund dinsdag in de Champions League komt waarschijnlijk te vroeg. “Suarez heeft donderdag en vrijdag volledige trainingen afgewerkt”, zei Valverde vrijdag op een persconferentie. Barcelona treft zaterdag op de vierde speeldag van La Liga Valencia. Barça is met vier op negen aan de competitie begonnen, de slechtste start in elf jaar, maar ook Valencia heeft maar vier punten en ontsloeg deze week onverwacht trainer Marcelino. Een wedstrijd onder hoogspanning dus.

Messi haalt de wedstrijd tegen Valencia in principe niet. Zelf gaf de Argentijn eerder aan te hopen op een terugkeer bij aanvang van de Champions League komende dinsdag, maar zijn trainer acht de kans dat Messi Dortmund haalt klein. “We denken dat hij op korte termijn kan terugkeren. Ik wil er niet te veel over zeggen om geen verwachtingen te scheppen, maar volgens mij wordt dinsdag halen lastig”, aldus Valverde.

bron: Belga