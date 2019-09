Herstructurering bij Match en Smatch – “We hebben antwoord gekregen op veel van onze vragen”

Vrijdag heeft een eerste informatievergadering plaatsgevonden in het kader van de collectieve ontslagprocedure bij Match and Smatch. De groep Delhaize kondigde tien dagen geleden een transformatieplan aan voor de winkels, met mogelijke sluiting van zestien winkels en verlies van 210 banen. Parallel staat een investering van 40 miljoen euro gepland. “We staan niet tegenover een directie die niet in dialoog wil gaan”, zei Danny Dubois, permanent secretaris van CNE vrijdagavond. De personeelsvertegenwoordigers konden hun management vragen stellen tijdens de vergadering, die kort na 20.30 uur eindigde. “We hebben veel informatie ontvangen, die nu veel analyse vereist”, zei Danny Dubois. “Het management geeft in elk geval een positief signaal dat ze vooruit wil en sluiten de deur niet.”

“We moet dit allemaal laten bezinken”, aldus Catherine Roisin van Setca. “We hebben antwoorden op veel van onze vragen gekregen. Laten we positief zijn, de CEO was aanwezig en nam onze bezorgdheid ernstig.”

Aan het begin van de vergadering werd een kalender vastgelegd, die voorziet dat er eenmaal per week een vergadering is tussen het management en de personeelsvertegenwoordigers. De volgende is gepland voor woensdag om 14.00 uur. De vakbonden willen alles in het werk stellen om naakte ontslagen te voorkomen.

