GP van Quebec – Peloton houdt in Canada generale repetitie voor WK

Met het wereldkampioenschap in het verschiet houdt het peloton dit weekend een generale repetitie in Canada. Daar vindt vandaag de GP van Quebec en zondag de GP van Montreal plaats. De parcoursen van beide wedstrijden zijn te vergelijken met dat in het Engelse Yorkshire, waar zondag 29 september om de regenboogtrui gestreden wordt. Het parcours in Quebec is ook identiek aan dat van vorig jaar en dus mag de Australiër Michael Matthews, vorig jaar winnaar in Quebec en Montreal, opnieuw tot het kransje van topfavorieten gerekend worden. Net als de Slovaak Peter Sagan, winnaar in Quebec in 2016 en 2017. “Ik rij deze koersen als voorbereiding op het WK, maar ga wel mijn uiterste best doen”, zegt Sagan, die als eerste in de geschiedenis een vierde wereldtitel op zak wil steken. “Na dit weekend kan ik beter inschatten waar ik sta ten opzichte van de concurrentie.”

Ook Julian Alaphilippe, die al het hele seizoen uitblinkt, hoort bij de topfavorieten. “Dit wordt een mooie test voor mij. Na een wedstrijd op een vergelijkbaar parcours en tegen ongeveer dezelfde concurrenten”, ga ik weten waar ik sta”, klinkt het ook bij de Fransman. “Ik weet dat ik momenteel nog niet honderd procent ben en wil graag weten hoever ik nog van die absolute topvorm verwijderd ben.” Bij Deceuninck – Quick-Step maakt Alaphilippe deel uit van een bijzonder sterk blok, met ook nog onder meer Remco Evenepoel, de Deen Kasper Asgreen en de Spanjaard Enric Mas.

Hun ploegmaat Philippe Gilbert, winnaar in 2011, is de enige Belg op de erelijst, maar hij is in de Ronde van Spanje aan de slag. Toch zijn er heel wat landgenoten die vrijdag met de bloemen aan de haal kunnen gaan. In de eerste plaats is er Greg Van Avermaet. De kopman van CCC werd vorig jaar al voor de vierde keer tweede en stond voor de vijfde keer op het podium. “Ik heb het hier al goed gedaan en ben gemotiveerd om dat opnieuw te doen”, zegt Van Avermaet. “Net als op het WK rijden we hier op een circuit en net als het WK zal dit een heel zware wedstrijd worden. Een goed WK rijden is nog mijn voornaamste doel dit jaar, want de omloop daar moet me liggen, en dus is dit de ideale plaats om de conditie helemaal aan te scherpen.”

Van Avermaet en Evenepoel hebben hun WK-selectie al op zak en met Oliver Naesen staat er nog een derde Belgische WK-ganger aan de start. Jasper Stuyven, vorig jaar derde, Tim Wellens, Sep Vanmarcke en Laurens De Plus zullen zich in Canada dan weer in de gunst van bondscoach Rik Verbrugghe willen rijden.

Bron: Belga