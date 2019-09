GP van Québec – Michael Matthews sprint voor tweede jaar op rij naar de zege in Québec

De Australiër Michael Matthews (Sunweb) heeft vrijdag voor het tweede jaar op rij de GP van Québec (Can/WorldTour) op zijn naam geschreven. In de sprint van een uitgedund peloton haalde de 28-jarige Matthews het van voormalig wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) en onze landgenoot Greg Van Avermaet (CCC). De olympische kampioen was er eerder al vier keer tweede (2018, 2017, 2016 en 2012) en één keer derde (2013).

Zondag wordt de GP van Montréal in Canada gereden. Vorig jaar wist Michael Matthews in beide koersen te juichen.

bron: Belga