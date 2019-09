EK volley (m) – Red Dragons openen toernooi tegen Oostenrijk

De Red Dragons (FIVB 12) openen vrijdagavond om 20u30 in het Brusselse Paleis 12 tegen Oostenrijk (FIVB (37) op het EK volleybal voor mannenteams. “We moeten tegen Oostenrijk altijd winnen. Dat zijn we aan onze status verplicht”, verklaarde sterspeler Sam Deroo. Op het EK van 2017 in Polen eindigden de Belgen onder leiding van Vital Heynen, momenteel aan de slag bij Polen, op een knappe vierde plaats. In de kleine finale verloren ze met 3-2 van Servië. Huidig bondscoach Brecht Van Kerckhove was toen de assistent van Heynen en vervolgens van Andrea Anastasi, die hij eind december 2018 opvolgde. De Italiaan leidde de Red Dragons vorig jaar naar een tiende plaats op het WK.

“Beter doen dan het vorige EK betekent een medaille. Voor ons zou het toernooi geslaagd zijn als we de kwartfinales halen. Doen we beter, dan is het top”, stelde bondscoach Brecht Van Kerckhove.

De Belgen werden ondergebracht in poule B. Daarin zijn drie teams uit de top vier van het vorige EK terug te vinden: Duitsland (zilver/FIVB 27), Servië (brons/FIVB 10) en België (vierde). Zij worden aangevuld met Oostenrijk, Spanje (FIVB 35) en Slowakije (FIVB 27). De top vier van elke poule stoot door naar de achtste finales. De groep van België kruist met die van Nederland en Polen. “We hopen bij de eerste twee in onze groep te eindigen, om zo in ieder geval Polen te vermijden in de achtste finales”, stelde Van Kerckhove. “Na de poulefase moet het voor ons wat meezitten qua opponent. Kijk naar de Yellow Tigers: zij speelden erg goed in de groepsfase op het voorbije EK en moesten nadien toch uitkomen tegen Rusland.”

Na het duel met Oostenrijk volgt zaterdag (17u30) nog een wedstrijd in Paleis 12, tegen Duitsland. De drie resterende groepswedstrijden, zondag om 15u30 tegen Spanje, dinsdag om 20u30 tegen Slowakije en woensdag om 20u30 tegen Servië, werken de Belgen af in de Antwerpse Lotto Arena. Bij kwalificatie voor de achtste en kwartfinales spelen de Red Dragons die in het Sportpaleis. De halve finales vinden plaats in het Sloveense Ljubljana en Parijs. In de Franse hoofdstad gaat ook de finale door.

Voor het eerst zijn er vier gastlanden (naast België ook Frankrijk, Nederland en Slovenië) voor het EK volleybal, voorheen waren dat er maximaal twee. Een andere primeur is dat er 24 teams deelnemen, een record.

Bron: Belga