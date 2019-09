EK volley (m) – Brecht Van Kerckhove is tevreden dat Red Dragons weinig energie verspilden

De Red Dragons hebben vrijdag het nodige gedaan tegen Oostenrijk in hun opener op het EK volleybal. Voor eigen publiek in het Brusselse Paleis 12 trokken ze met 25-17, 25-23 en 25-17 aan het langste eind. “We hebben onze opdracht volbracht, meer konden we niet doen. We wilden zo weinig mogelijk energie verspillen”, verklaarde bondscoach Brecht Van Kerckhove na afloop. Enkel in de tweede set hielden de Oostenrijkers gelijke tred met de Belgen. Toch was er nooit paniek, aldus Van Kerckhove. “Zij gingen wat scherper spelen, en in verdedigend opzicht liep het wat minder bij ons. Ze geloofden meer in hun kansen, maar we zijn daar toch rustig in gebleven. Wanneer het moeilijker ging, konden we rekenen op de steun van het publiek.”

Zaterdag (17u30) nemen de Red Dragons het op tegen Duitsland in Paleis 12. De Europese vicekampioen ging eerder op de dag met 3-0 onderuit tegen Servië. “We verwachten morgen een sterker Duitsland dan tegen Servië”, aldus de bondscoach. “We zullen nog scherper moeten zijn en er vol voor gaan. Voor hen wordt het een beetje alles of niets. Ik denk dat ze vandaag een offday hadden, om welke reden dan ook. Ik heb gehoord dat Grozer nauwelijks heeft opgewarmd. Misschien hebben ze hem gespaard voor morgen, we weten het niet. Hij blijft een topspeler, die in zijn eentje het verschil kan maken. We zijn mentaal in het voordeel, na onze zege. En met het publiek hopen we nog een extra boost te krijgen, hopelijk spelen we in een uitverkochte zaal. We willen echt groeien in het toernooi.”

bron: Belga