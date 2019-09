Denis Ducarme mikt op voorzitterschap MR

Ontslagnemend federaal minister Denis Ducarme (MR) is van plan zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap bij de Franstalige liberalen. Dat heeft hij vandaag bevestigd op de website van de krant La Libre Belgique. Een naam die vaak opdook om Charles Michel op te volgen als partijvoorzitter, was die van Willy Borsus, de minister-president van Wallonië in de vorige legislatuur. Borsus zal echter deel uitmaken van de nieuwe Waalse regering. “Willy Borsus heeft met Economie een strategische portefeuille gekregen. Ik heb inderdaad gezegd dat ik me kandidaat zou stellen indien Willy niet voor het voorzitterschap zou gaan”, licht Ducarme toe.

Hij zegt de voorbije uren van binnen de partij positieve signalen te hebben gekregen. "De weg ligt open voor een intern debat. De lichten staan op groen", luidt het. Ducarme wil naar eigen zeggen zijn oor te luister leggen en overleggen, zodat de transitie binnen de MR gepaard gaat met dialoog. Dit weekend zal hij een reeks contacten leggen.







Na de vorming van de Waalse regering en die van de Franse gemeenschap zou meer duidelijkheid moeten komen over de opvolging van Michel aan het hoofd van de MR. De ontslagnemende premier wordt binnen enkele maanden immers voorzitter van de Europese Raad. Naast Borsus en Ducarme worden ook Sophie Wilmès en Georges-Louis Bouchez geciteerd als kandidaten. De allereerste voorzitter van de MR in 2002 was de vader van Denis Ducarme, wijlen Daniel Ducarme.

bron: Belga