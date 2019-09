Crisis Venezuela – Maduro zegt dat hij niet zal deelnemen aan Algemene Vergadering van VN

De Venezolaanse president Nicolas Maduro zal niet aanwezig zijn op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties later deze maand. Dat heeft hij donderdag gezegd op een evenement van zijn partij in Caracas. “Ik zal hier bij jullie blijven”, aldus Maduro, die zou speechen op de bijeenkomst. Hij stuurt vicepresident Delcy Rodriguez en minister van Communicatie Jorge Rodriguez in zijn plaats naar New York “om de stem en de waarheid van het Venezolaanse volk” te vertegenwoordigen.

Eerder deze week startte Venezuela met militaire oefeningen aan de grens met Colombia terwijl de spanningen tussen de buurlanden oplopen.

Colombia beschuldigt Venezuela ervan Colombiaanse guerrillagroepen te beschermen en wil die kwestie bespreken op de Algemene Vergadering. Venezuela wil dan weer bij de VN en andere internationale organisaties de “oorlogachtige” plannen van Bogota aankaarten.

Bron: Belga