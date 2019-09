Challenger Sevilla – Coppejans gaat eruit in kwartfinales

Kimmer Coppejans (ATP 166) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het enkelspel op het Challengertoernooi van Sevilla (69.280 euro). De 25-jarige Oostendenaar verloor in Zuid-Spanje in de kwartfinales in in drie sets van de twintigjarige Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 109): 6-3, 3-6 en 6-3.

Later op vrijdag speelt Coppejans in het dubbel samen met de Spanjaard Sergio Martos nog voor een plaats in de finale. In de halve finales nemen ze het op tegen de Spanjaarden Inigo Cervantes en Oriol Roco Batalla.

bron: Belga