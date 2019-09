Belgen in het buitenland – Jason Denayer ontbreekt met voetblessure bij Lyon, dat punten laat liggen bij Amiens

Olympique Lyon heet vrijdag op de vijfde speeldag van de Franse Ligue 1 2-2 gelijkgespeeld bij Amiens. Rode Duivel Jason Denayer ontbrak met een voetblessure. Volgens Franse media zou Denayer zich aan de voet geblesseerd hebben bij de Rode Duivels vorige week, maar zou het niet om een zware blessure gaan. Of hij het treffen met Zenit Sint-Petersburg dinsdag in de Champions League haalt, is niet duidelijk. Jallet (7.) bracht Amiens vrijdag al vroeg op voorsprong, Dembélé (9, 34.) scoorde nog voor de rust twee keer en draaide de rollen om. Diep in het slot wist Amiens via Bodmer (90+1.) alsnog langszij te komen.

In Turkije won Galatasaray, tegenstander van Club Brugge komende woensdag op de eerste speeldag van de Champions League, met 1-0 van Kasimpasa. Hun Colombiaanse steraanvaller Radamel Falcao maakte na 38 minuten het enige doelpunt. Galatasaray is na vier wedstrijden in de Turkse Super Lig vierde met zeven op twaalf.

bron: Belga