Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 – Favoriet Joe Biden in de aanval tijdens levendig televisiedebat van Democraten

Favoriet Joe Biden heeft zich tijdens een televisiedebat in Houston, waarin tien Amerikaanse Democratische presidentskandidaten het tegen elkaar opnamen, niet van de wijs laten brengen door de andere kandidaten. Hij ging vol in de aanval tegen zijn belangrijkste rivalen, senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders. Afgelopen zomer blunderde Biden wel eens en maakte hij af en toe een verwarde indruk, waardoor twijfels opdoken over zijn fysieke en intellectuele gezondheid. Maar tijdens het drie uur durende debat kwam de 76-jarige ex-vicepresident scherp over. Hij verdedigde zijn gematigde standpunten tegenover zijn twee grootste rivalen, die behoren tot de linkervleugel van de partij.

“We zijn de Verenigde Staten van Amerika. Nooit waren we niet in staat om iets te doen, als we dat wilden doen”, stelde Biden, waarmee hij zijn vastberadenheid wilde benadrukken. De voormalige vicepresident onder Barack Obama verwees ook regelmatig naar zijn banden met de voormalige president, die nog steeds heel populair is bij de Democratische kiezers.

Ondanks zijn misstappen, blijft Biden bovenaan staan in de peilingen. Zo haalt hij gemiddeld 26,8 procent volgens de website RealClearPolitics. Door zijn gematigde houding en zijn populariteit bij de Afro-Amerikaanse bevolking wordt hij gezien als iemand die de huidige president Donald Trump in 2020 kan verslaan.

In de peilingen wordt hij gevolgd door de 78-jarige Bernie Sanders (17,3 procent) en de 70-jarige Elizabeth Warren (16,8 procent). Zij vormden een verenigd front tegen Biden tijdens het debat.

Het kwam tot een confrontatie tussen Biden en Julian Castro, die ook deel uitmaakte van de Obama-regering. Die laatste maakte het verschil duidelijk tussen zijn gezondheidsplan en dat van Biden. Hij benadrukte dat Amerikanen onder Biden zich zouden moeten aanmelden voor een door de staat gesponsorde verzekering, waarop Biden dat ontkende. “Ben je nu al vergeten wat je twee minuten geleden zei?”, vroeg Castro, waarmee hij verwees naar de verwarde indruk die zijn tegenstander soms maakt.

De rijzende ster van deze voorverkiezingen, Elizabeth Warren, werd bespaard van aanvallen van haar tegenstanders. Ze viel ook letterlijk op in haar felrode vest, tegenover de sobere kostuums en benadrukte haar goedgevulde programma. “Ik weet wat er schort, ik weet hoe het opgelost moet worden en ik zal ervoor vechten om het te doen”, klonk het.

Na verschillende dodelijke schietpartijen afgelopen zomer, kwamen wapenwetten ook aan bod. Beto O’Rourke, die afgekomstig is uit El Paso, pleitte voor de inbeslagname van aanvalsgeweren.

Hoewel de meningen over verschillende zaken uiteenliepen, waren de kandidaten over een ding eens: Donald Trump moet verslagen worden.

Bron: Belga