Werknemers met geldproblemen willen overleggen met baas

Het kan iedereen overkomen. Je zat nooit in geldnood, maar plots heb je moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Misschien ben je wel net lange tijd ziek geweest of zit je middenin een scheiding. Wat de reden ook is, het gaat even moeilijk op financieel gebied en daar wil je met iemand over kunnen praten. Voor driekwart van de Nederlanders is die ‘iemand’ idealiter hun baas.

Je werk en privé houd je best gescheiden, maar in de praktijk kan dat niet altijd. Je werkt tenslotte om geld te verdienen en je baas is dus nauw betrokken bij je financiën. De stap om je geldproblemen bij hem of haar aan te kaarten is groot, maar toch is het iets wat we graag zouden kunnen doen.

Geldnood







De Nederlandse voorlichtingsorganisatie Wijzer in Geldzaken deed een onderzoek naar de financiële situatie van werknemers. Niet alleen bleek dat 13% van hen met vragen zit of ook effectief geldproblemen heeft, maar driekwart zou graag geldkwesties kunnen bespreken met zijn of haar baas. Ze zouden het bijvoorbeeld leuk vinden als hun baas meedenkt over hun financiën in het geval van ziekte, vroegpensioen, scheidingen of overlijden van de partner. Op die manier zouden ze een oplossing kunnen vinden voor een eventuele terugschroeving van inkomsten.