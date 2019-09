14/9

Gent trekt deze zaterdag het cultuurseizoen op gang met OdeGand: overal in de stad duikt muziek op. Spring op een taxifiets of duik in een bootje en hop van het ene concert naar het andere, van klassiek tot wereldmuziek. Vanaf dit jaar kan je op voorhand je keuze maken tussen de verschillende routes van het festival: zo is je plekje steeds verzekerd. De kleinsten kunnen intussen genieten van twee topvoorstellingen tijdens KidsOdeGand of deelnemen aan een spannende pianobattle, en zoals altijd wordt het feest afgesloten met een concert op het water en een slotspektakel vol dans en vuurwerk.

odegand.gent