Pendelaar Sarah verklapt: “Achter elke celebrity staat een heel team”

Wat is je lievelingskledingstuk?

Dat is een lange rode jurk met paarsachtige bloemen die ik ooit kocht voor een familiefeest. Ze heeft een split aan beide kanten, waardoor mijn benen er goed in uitkomen én ik smaller lijk. Het is echt zo’n kledingstuk met een wauw-effect en dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk.

Zonder twijfel: Arenberg in Leuven. Het restaurant heeft een Michelinster en de hele ervaring is gewoonweg fantastisch. Alleen al door erover te praten loopt het water me in de mond. De gerechten, de wijnen, de sfeer… Alles zit goed. Bij elke hap ben je opnieuw verwonderd. Het is misschien bizar, maar het beste wat ik er ooit gegeten heb, is een minipizza in de vorm van een amuse-bouche. De smaken die erin verwerkt zaten, waren echt fantastisch.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

Ik heb een tattoo van de golven op mijn enkel, dus het hoeft niet te verbazen dat ik een speciale band heb met de zee. Het maakt me op zich niet heel veel uit welke zee, maar als ik echt mag kiezen? Port Stuart in Noord-Ierland.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Dat is eveneens Port Stuart. Tijdens mijn Erasmus woonde ik op een kwartiertje daarvandaan en het kuststadje roept dan ook een heleboel goede herinneringen op. Een attractie waar iedereen wellicht al van gehoord heeft, is de Giant’s Causeway. Je kan daarrond ook een wandeling maken die meer dan de moeite waard is. Juist om de hoek stort het gebergte zich als het ware in de zee, waardoor het haast lijkt alsof het landschap beweegt. Dat in combinatie met de verlatenheid trekt me erg aan.

Welk boek of film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

De film ‘Singing in the Rain’, gewoon omdat die zo’n nostalgisch gevoel oproept. Hij staat erg ver van de huidige realiteit af en dat maakt dat je er helemaal in kan opgaan. Ook het boek ‘Breakfast at Tiffany’s’ is een aanrader. In tegenstelling tot in de filmversie, is Holly in het boek heel erg vrij van alles. Als ik mezelf zo hoor, hou ik blijkbaar erg van een zeker escapisme.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Antwerpen?

Het dakterras van het MAS (Museum aan de Stroom) biedt je een geweldig uitzicht over de hele stad. Onderweg kom je natuurlijk een heleboel prachtige kunstwerken tegen, maar zelf hecht ik meer waarde aan het panorama.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meest trots?

Ik kocht ooit een lederen handtas bij de winkel Think Twice. Die was typisch vintage en voegde echt iets toe aan een outfit. Helaas is die een tijdje geleden wel stuk gegaan…

Wie geeft je inspiratie?

Ik spiegel mij niet zo snel aan beroemdheden, ik ben nooit zo ‘starstruck’ geweest. Ik kijk liever naar mensen uit mijn omgeving. Volgens mij heeft dat veel te maken met mijn communicatiestudie; daardoor besef ik dat celebrities nooit alleen werken, dat er een heel team achter zit. En dat neemt de magie een beetje weg.

Foto en tekst door Camille Van Puymbroeck