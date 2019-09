De wolf in de Hoge Venen heeft nu ook een naam

De stijgende wolvenpopulatie in België krijgt heel wat aandacht. In juni 2018 werd in de Hoge Venen voor het eerst een wolf gespot en sindsdien verblijft hij daar permanent. Net zoals andere wolven kreeg ook dit exemplaar, eerder GW926m genoemd, nu een naam.

Het was de organisatie Réseau loup (Netwerk wolf) die in augustus een peiling organiseerde om de wolf een naam te geven. In totaal namen meer dan 19.000 mensen deel aan de stemming, met resultaat.

Akela







De wolf, afkomstig uit Polen en tot nog toe geïdentificeerd met de prozaïsche code GW926m, kreeg de naam Akela toebedeeld. De kans is groot dat de naam een belletje doet rinkelen: hij is namelijk ontleend aan het gelijknamige personage uit Rudyard Kiplings ‘The Jungle Book’. Akela werd met 39,5% van de stemmen verkozen boven Fagnus, Wolfgang, Romulus en Lucky. Sinds 2016 zijn er vijf wolven, allemaal mannetjes, gespot in Wallonië.