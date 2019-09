CHECK-IN. Saint-Gervais, een tijdloze ski-ervaring

Saint-Gervais was een van de eerste skioorden in de Franse Alpen, aan de voet van de Mont Blanc. Bijna een eeuw later heeft de wintersportplaats niets ingeboet van de authenticiteit die bij gezinnen zo in de smaak valt.

Sommige skiliften hebben meer charme dan anderen. Het voorbeeld bij uitstek is de Tramway du Mont-Blanc. Deze tandradtrein slingert over een afstand van 12,4 km tussen de sparrenbossen, richting de uitlopers van de Mont Blanc. Er rijden nog drie treinstellen rond, die een heerlijke vroeg-20ste-eeuwse sfeer uitademen: gelakte houten stoelen, vintage design en onverwoestbare metalen skirekken.







Want de Tramway du Mont-Blanc, die oorspronkelijk is aangelegd om de top van het dak van Europa te bereiken, is onder skiërs elke winter een favoriet uitje. Het treintje vertrekt vanuit het station van Saint-Gervais, dat diep in het dal ligt. Het station heeft niets van zijn charme van weleer verloren. En door de herrie van het tandradmechanisme hoor je de trein al aankomen, nog vóór je hem ziet. Eenmaal aan boord kunnen de reizigers volop genieten van de besneeuwde hellingen en bergtoppen.

Die sfeer uit lang vervlogen tijden valt erg in de smaak bij gezinnen met kinderen. Ze zijn talrijk in het dorp, maar ook in Col de Voza, de eerste halte van de trein. De alpenweiden zijn hier bedekt met een dikke laag sneeuw, waarop men vaak z’n reistas als een slee achter zich aan trekt. Het vakantiecentrum op de skipistes lijkt uit een andere wereld of een andere tijd te komen. Hier is het een en al skiën en op het terras of in een gezellig chalet smullen van heerlijke alpengerechten.

In de winter is de Voza-pas een goed startpunt om het skigebied te verkennen. In de lente en de zomer is het een genot voor wandelaars en bergbeklimmers. Die laatsten reizen door tot aan het laatste station, Nid d’Aigle, op bijna 2.400 meter hoogte. Van daaruit gaan ze te voet verder. De oorspronkelijke bedoeling van de Tramway du Mont-Blanc was om Jan met de pet naar de bergtop te brengen. Maar het project liep spaak door de Eerste Wereldoorlog, omdat alle arbeiders die aan de spoorlijn werkten naar het front moesten. Niemand overweegt nu nog om de spoorlijn naar hogere hoogtes uit te breiden. In haar huidige staat beantwoordt de lijn ruimschoots aan de wensen van de gezinnen, die op die manier moeiteloos de geneugten van het gebergte kunnen ervaren.

Houten skilatten

In het begin waren ski’s niet meer dan een paar houten latten die in Noordelijke landen als vervoersmiddel dienden. Intussen maakt iedereen gebruik van ski’s van ultralicht kunststof. Iedereen? Nee … Een aantal onverzettelijke skiërs blijft op houten latten skiën! Fabrikant Tardy maakt ski’s met een unieke uitstraling. De essenhouten latten hebben helemaal geen versiering nodig: de nerven in dit hout zorgen onder een laag vernis voor prachtige figuren. Hoewel ze iets zwaarder zijn dan de gemiddelde ski, waarderen doorgewinterde skiërs hun wendbaarheid. Op esthetisch gebied zijn ze in elk geval niet te verslaan.

www.ski-bois-tardy.fr

Kuuroord

Lang voordat het een skioord was, trok Saint-Gervais al toeristen als kuuroord (sinds 1806). In de wereld van de thermische baden lijken de hellingen waar de sportievelingen naar hartenlust vanaf glijden heel ver weg. Hier draait alles om rust en welzijn. Het water, dat door de uitlopers van de Mont Blanc wordt gefilterd, beschikt over erkende helende eigenschappen. En wie geen behandeling nodig heeft, komt gewoon genieten en ontspannen na een dag in het hooggebergte. Mede door het in een groot park gelegen kuuroord, is Saint-Gervais het startpunt van een reis door de tijd.

Camille Goret