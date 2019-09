Zon oefent voor komend weekend

Deze namiddag neemt de kans op een bui af en wordt het overal droog. Vooral in het noorden en het centrum van het land zijn er brede opklaringen. Een generale repetitie van de zon, die vanaf vrijdagnamiddag het hele weekend van de partij zou moeten zijn. Dat meldt het KMI. In het zuiden van het land kan het deze namiddag nog wisselend tot zwaarbewolkt zijn, maar tegen vanavond zullen er overal opklaringen zijn. De maxima liggen tussen 19 graden in de Ardennen en 24 graden in het westen. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten.

Vannacht neemt de bewolking toe. Het wordt een zachte nacht, met minima tussen 13 graden in de Ardennen en lokaal 17 graden in Vlaanderen.







Morgen trekt eerst een zwakke regenzone va de kust naar de Ardennen. Het wordt zwaarbewolkt met een beetje regen. Vanaf de middag verschijnen er opklaringen aan de kust en nadien wordt het stilaan vrij zonnig in een groot deel van het land (uitgezonderd het zuiden). Het wordt een beetje frisser: 16 graden in de Ardennen tot 21 graden in het centrum.

Na een meestal heldere nacht maken we ons op voor een droog en zonnig weekend, met maxima vermoedelijk tot 23 graden. Tegen zondagavond doet de bewolking weer haar intrede, de voorbode voor een meer wisselvallige start van de nieuwe week.

bron: Belga