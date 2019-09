Wolf in Hoge Venen krijgt naam Akela

De voornaam Akela heeft het gehaald bij de peiling die in augustus werd gehouden door de organisatie Réseau loup (Netwerk wolf) om de wolf een naam te geven die in Havelange (provincie Namen) werd gespot tijdens de zomer. Dat heeft natuurorganisatie WWF vandaag bekendgemaakt. Meer dan 19.000 mensen namen deel aan de stemming over de naam. Akela, een naam ontleend aan Junglebook, kreeg 39,5 procent van de stemmen en werd verkozen boven Fagnus, Wolfgang, Romulus en Lucky. Tot nog toe werd de wolf van de Hoge Venen geïdentificeerd met de prozaïsche code GW926m. Het dier is van Poolse afkomst en werd in juni 2018 een eerste keer gespot. Sinds 2016 zijn er vijf wolven, allemaal mannetjes, gespot in Wallonië.

Bron: Belga