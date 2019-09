Waalse ministers leggen morgen eed af

Zonder ongelukken leggen de nieuwe Waalse ministers morgenochtend in Namen de eed af in het Waals parlement. Nadien trekt de minister-president naar Brussel om bij de koning de eed af te leggen. Later volgt de regeerverklaring en het debat. Het Bureau van het Waals parlement heeft vandaag de agenda voor de komende dagen vastgelegd. De eerste afspraak is voor morgen 09.30 uur voorzien, wanneer de nieuwe ministers de eed afleggen. Normaal gezien worden die donderdagavond bekendgemaakt, al is nog enige voorzichtigheid geboden bij Ecolo. Daar moeten de militanten het licht op groen zetten voor zowel de regeringsdeelname als de eigen ministers.

Om 15.00 uur mag de minister-president de regeerverklaring voorlezen in het parlement. Zaterdag neemt hij het woord bij de officiële opening van de Waalse Feesten en maandag debatteert het parlement over de verklaring. Het debat wordt afgerond met de stemming over een motie.







bron: Belga