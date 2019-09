Voorzitter van Franse Assemblée nationale in verdenking gesteld wegens belangenvermenging

De voorzitter van het Franse lagerhuis, Richard Ferrand, is woensdagnacht in Rijsel in verdenking gesteld wegens “illegale belangenneming” toen hij aan het hoofd stond van het ziekenfonds Mutuelles de Bretagne. In 2017 had het weekblad Le Canard enchaîné onthuld dat het ziekenfonds in 2011 beslist had lokalen te huren die eigendom van zijn levensgezellin waren. Kort na de bekendmaking van zijn inverdenkingstelling verklaarde Ferrand, een getrouwe van de Franse president Emmanuel Macron, dat hij “vastbesloten” was “zijn taak aan het hoofd van de Assemblée national voort te zetten”.

Na een ondervraging van bijna vijftien uur op de arrondissementsrechtbank van Rijsel “hebben de drie onderzoeksrechters die met het dossier belast zijn, beslist Richard Ferrand in verdenking te stellen wegens illegale belangenneming”, maakte het parket van Rijsel ’s nachts bekend. De ondervraging van de voorzitter van het lagerhuis begon halverwege woensdagmorgen en eindigde rond 00.30 uur.







Door de zaak rond Mutuelles de Bretagne moest Ferrand in juni 2017 uit de regering van Macron stappen, kort nadat hij tot minister van Territoriale Samenhang was benoemd. Hij ontkent elke onregelmatigheid.

Bron: Belga