Tiende Brusselse Stripfeest trekt de wereld rond in het Warandepark

De negende kunst neemt tijdens de 10de editie van het Stripfeest van vrijdag 13 tot zondag 15 september opnieuw het Brusselse Warandepark over. Naast de traditionele Balloon’s Day Parade is het Internationaal Paviljoen dit jaar een blikvanger die het publiek een reis rond de stripwereld biedt. Het Internationaal Paviljoen toont dat er naast België, het stripland bij uitstek, ook nog heel wat andere landen zijn die een interessant palmares kunnen voorleggen. Het Koreaans Cultureel Centrum van Brussel zorgt voor een tentoonstelling van vier Koreaanse stripverhalen, waarvan de auteurs zelfs naar Brussel komen om te signeren. Of had je al gehoord van het tijdschrift TokTok? Dit Egyptische driemaandelijkse magazine geeft op een komische manier weer hoe het gesteld is met de soms tragische realiteit in het land. Daarnaast zijn er nog auteurs van onder meer Algerijnse, Cubaanse, Italiaanse of Russische afkomst die een plek krijgen in het paviljoen.

Op zondag 15 september trekt de indrukwekkende Balloon’s Day Parade door de hoofdstad. Twee nieuwe ballonnen doen mee: eentje met stripfiguur Toto en eentje met de legendarische 2CV van de ouders van Bollie en Billie. Het spektakel begint al om 10 uur met het opblazen van de ballonnen.

Het feest van de negende kunst begint dit jaar al op vrijdag om zo ook de scholen te betrekken. Op vrijdag kunnen ze deelnemen aan originele activiteiten zoals de thematische routes van “het boekje van de stripverkenner” of kunnen ze een bezoek brengen aan de tentoonstelling “Robbedoes en Brussel tijdens de Bezetting”.

bron: Belga