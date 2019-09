Sergio Higuita boekt met ritoverwinning in Vuelta eerste profzege

Sergio Higuita (EF Education First) heeft vandaag de achttiende etappe in de 74e Ronde van Spanje gewonnen, goed voor zijn eerste profzege. Na 177,5 kilometer van Colmenar Viejo naar Becerril de la Sierra had de 22-jarige Colombiaan 15 seconden voor op de Sloveen Primoz Roglic, die de Spanjaard Alejandro Valverde om de tweede plaats achter zich liet. Roglic (Jumbo-Visma) zag zijn rode leiderstrui niet in gevaar komen. De 29-jarige Sloveen heeft nu 2:50 voor op Valverde, die over zijn Colombiaanse Movistar-ploegmaat Nairo Quintana naar de tweede plaats wipte. Quintana is op 3:31 derde.

Morgen leggen de renners 163,4 kilometer af van Avila naar Toledo. Op een colletje van derde categorie na is de etappe relatief vlak, maar de aankomststrook is wel hellend. In 2010 sprintte Philippe Gilbert, deze Vuelta al goed voor twee ritzeges, naar de zege in Toledo.







Bron: Belga