Red Dragons willen minstens kwartfinales bereiken

Deze namiddag gaat het EK volleybal voor mannenteams van start in België, Frankrijk, Nederland en Slovenië. Morgenavond (20u30) zijn de Red Dragons (FIVB 12) in het Brusselse Paleis 12 voor het eerst aan zet tegen Oostenrijk (FIVB 37). “Beter doen dan het vorige EK betekent een medaille. Voor ons zou het toernooi geslaagd zijn als we de kwartfinales halen. Doen we beter, dan is het top”, verklaarde bondscoach Brecht Van Kerckhove vandaag in het stadhuis van Brussel. De Belgen werden ondergebracht in poule B. Daarin zijn drie teams uit de top vier van het vorige EK van 2017 in Polen terug te vinden: Duitsland (zilver/FIVB 27), Servië (brons/FIVB 10) en België (vierde). Zij worden aangevuld met Oostenrijk, Spanje (FIVB 35) en Slowakije (FIVB 27). De top vier van elke poule stoot door naar de achtste finales. De groep van België kruist met die van Nederland en Polen. “We hopen bij de eerste twee in onze groep te eindigen, om zo in ieder geval Polen te vermijden in de achtste finales”, stelde Van Kerckhove. “Na de poulefase moet het voor ons wat meezitten qua opponent. Kijk naar de Yellow Tigers: zij speelden erg goed in de groepsfase op het voorbije EK en moesten nadien toch uitkomen tegen Rusland.”

De Red Dragons hopen te openen met een zege tegen de Oostenrijkers. “Die ploeg, die aantreedt in de Silver League, is aan het opkomen”, aldus Van Kerckhove. “Een belangrijke opposite van hen is geblesseerd, wat goed is voor ons. Als we een goed resultaat willen behalen op dit EK, dan moeten we gewoon winnen van dit Oostenrijk. Al zal de eerste wedstrijd wel voor wat extra druk zorgen.”







Na het duel met Oostenrijk volgt zaterdag (17u30) nog een duel in Paleis 12, de clash tegen Duitsland. “Duitsland is compleet en zal op volle kracht aantreden. Alle bekende namen, zoals onder anderen György Grozer, Marcus Böhme en Denys Kaliberda, hebben zich geëngageerd. Ze verdedigen hun tweede plaats van het vorige EK”, vervolgde de Belgische T1. “Dit wordt één van de belangrijkste matchen. Met de steun van het publiek hopen we te kunnen stunten.”

De drie resterende groepswedstrijden, zondag om 15u30 tegen Spanje, dinsdag om 20u30 tegen Slowakije en woensdag om 20u30 tegen Servië, werken de Belgen af in de Antwerpse Lotto Arena. “Spanje is zeker niet te onderschatten, ook al staan ze onder ons op de ranking. Maar die match moeten we toch ook winnend kunnen afsluiten. Slowakije kennen we goed. We speelden recent verschillende keren tegen hen, onder andere in de Golden League. Al verwacht ik een ander team, met de toppers die ze in juni even rust hebben gegund. Tot slot hoop ik dat onze match tegen Servië een duel wordt tussen twee ongeslagen teams. Ook de Serviërs zijn hier in vol ornaat. Het is een echte vechtersploeg. Twee jaar geleden verloren we op het EK met 3-2 van hen in de kleine finale. Die nederlaag doet nog altijd pijn aan het hart. Hopelijk kunnen we revanche nemen.”

Bij kwalificatie voor de achtste en kwartfinales spelen de Red Dragons die in het Sportpaleis. De halve finales vinden plaats in het Sloveense Ljubljana en Parijs. In de Franse hoofdstad gaat ook de finale door.

Van Kerckhove opteerde ervoor om drie spelverdelers te selecteren, aangezien Matthias Valkiers last heeft aan de knie en Stijn D’Hulst geconfronteerd wordt met gezondheidsproblemen in zijn familie. Daardoor kan de aanwezigheid van D’Hulst niet gegarandeerd worden.

bron: Belga