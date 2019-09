Mobiliteitsapp Skipr wil besteding mobiliteitsbudget vereenvoudigen

Skipr, een app die verschillende mobiliteitsdiensten bundelt, lanceert een aanbod voor bedrijven. De start-up, ontstaan met steun van Volkswagen-verdeler D’Ieteren, belooft de implementatie van het mobiliteitsbudget eenvoudiger te maken voor bedrijven en werknemers. Het mobiliteitsbudget bestaat sinds maart. Het maakt het mogelijk dat werknemers een geldsom vrij kunnen verdelen over verschillende vervoersmiddelen. Maar het mobiliteitsbudget is slechts een wettelijk kader. Het is aan de werkgever om te bepalen of hij het aanbiedt.

Apps zoals Skipr moeten de implementatie vereenvoudigen. Skipr bundelt een hoop aanbieders waaronder de NMBS, De Lijn, Uber en Villo. Werknemers die hun bedrijfswagen inleveren of een groener model kiezen, kunnen het vrijgekomen budget besteden in Skipr for Business. Plannen, boeken en betalen zijn geïntegreerd.

Afhankelijk van de afspraken met de werkgever, maakt de app een onderscheid tussen werk- en/of privéverplaatsingen. Een treinrit naar een werkmeeting zal bijvoorbeeld op de afrekening voor de werkgever verschijnen, terwijl een Uber-taxi naar een etentje bij vrienden van het mobiliteitsbudget gaat. Bij de bedrijven Accenture, Securex en Bain&Company wordt de app al getest.

bron: Belga