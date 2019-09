Liekens wil hogere leeftijdsgrens voor seksuele relaties tussen leerkracht en leerling

Kamerlid Goedele Liekens (Open Vld) wil de leeftijdsgrens voor seksuele relaties tussen leerkrachten en leerlingen optrekken tot 18 jaar. Vandaag kunnen leerkrachten een relatie aangaan met leerlingen van 16 jaar of ouder, maar volgens Liekens is er in een dergelijke relatie duidelijk sprake van een machtsrelatie. “Daarom wil ik de leeftijdsgrens voor seksuele relaties tussen leerkrachten en leerlingen optrekken tot 18 jaar. Zo kunnen we minderjarigen beter beschermen tegen misbruik.” De liberale politica reageert daarmee op de berichtgeving over een juf in een Beringse school die een seksuele relatie had met twee leerlingen. Indien de leerling minstens 16 jaar is en er sprake is van wederzijdse toestemming, is dat niet strafbaar.

“Wanneer een leerkracht en een leerling een seksuele relatie aangaan, is er duidelijk sprake van een machtsrelatie, ook al is er sprake van wederzijdse toestemming”, vindt Liekens. “Maar een leerkracht die zijn positie misbruikt om een leerling te dwingen tot seksuele handelingen kan vandaag niet gestraft worden, terwijl er volgens het vlaggensysteem van Sensoa wel duidelijk sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.”







Daarom wil ze de leeftijdsgrens optrekken tot 18 jaar. Ze haalt de mosterd daarvoor in Nederland. Overigens wil Open Vld ook sleutelen aan de algemene leeftijdsgrens voor seksuele relaties. Die ligt op 16 jaar met wederzijdse toestemming. De liberalen willen die verlagen naar 14 jaar, op voorwaarde dat het leeftijdsverschil tussen beide partners die hoger ligt dan 5 jaar.

bron: Belga