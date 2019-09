Honderden migranten aangekomen op Griekse eilanden

De vluchtelingenstroom vanuit Turkije naar Griekenland duurt voort. Binnen een tijdspanne van 24 uur bereikten 427 migranten vanmorgen de eilanden Rhodos, Lesbos en Samos, in het oosten van de Egeïsche Zee. Dat heeft de Griekse kustwacht laten weten. De opvangkampen zitten overvol: er is plaats voor zo’n 6.300 vluchtelingen, maar er verblijven er al meer dan 20.000. Nog eens 4.000 mensen zijn in kleinere kampen en woningen ondergebracht. Giannis Balbakakis, de leider van het veelbekritiseerde vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, is intussen afgetreden. Hij vertrekt met opgeheven hoofd, zei hij tegenover het Griekse persbureau ANA MPA. “Ik ben moe”, luidde het. Humanitaire organisaties hekelen al jaren de verblijfsomstandigheden in Moria en andere kampen op de Griekse eilanden.

Een in maart 2016 afgesloten migratiepact tussen de Europese Unie en Turkije bepaalt dat de EU alle migranten die vanuit Turkije illegaal op de Griekse eilanden toekomen, kan terugsturen. Vanwege een gebrek aan personeel verloopt de verwerking van de asielaanvragen op de eilanden echter moeizaam. De nieuwe conservatieve Griekse regering, die sinds juli in functie is, wil de asielprocedures versnellen. Wie geen asiel krijgt, zou meteen naar Turkije moeten worden teruggestuurd. Er zou meer personeel komen voor de verwerking van de asielaanvragen.







bron: Belga