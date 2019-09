Het lijkt een geschikt moment om de fiscale aftrek voor hypotecaire leningen af te bouwen. Dat zegt Belfius vandaag in zijn Immo Visie. Het laten uitdoven van de woonbonus vanaf 2020 voor nieuwe hypotecaire leningen, een voorstel dat in de startnota van de Vlaamse regeringsonderhandelingen stond, is geen bedreiging voor de vastgoedmarkt, klinkt het. De oorspronkelijke bedoeling van de woonbonus was om de aanschaf van een eigen woning betaalbaar te maken voor meer gezinnen, maar hij bleek vooral het effect te hebben de woonprijzen op te drijven omdat potentiële kopers al rekening houden met het fiscaal voordeel bij het bepalen van hun budget.

Begin 2015 werd het fiscaal voordeel van de woonbonus al verminderd. Sommigen vreesden dat dit een blijvend negatief effect zou hebben op het aantal vastgoedtransacties en zou leiden tot lagere prijzen, maar dat bleek niet het geval. Een graduele afbouw van het resterende fiscaal voordeel voor nieuwe hypotecaire leningen in 2020 zal volgens Belfius eveneens geen vastgoedcrash in gang zetten.







“De residentiële vastgoedmarkt in ons land kan op dit moment best tegen een stootje omdat de vraag op een hoog niveau zit en de daling van de hypotheekrentes in de loop van 2019 de aflossingscapaciteit hebben vergroot. Het lijkt met andere woorden een geschikt moment om de fiscale aftrek voor hypothecaire leningen af te bouwen”, aldus Belfius.

Volgens de bank zien veel mensen het als een gunstige tijd om te investeren in de woonmarkt. In het eerste kwartaal werd door gezinnen opnieuw meer dan 6 miljard euro in huizen en appartementen gepompt. De stijgende trend die al sinds 2014 aan de gang is, kan verklaard worden door de lage rente, die de financieringslast draaglijk maakt en de interesse voor een tweede woning als alternatieve belegging stimuleert. In Vlaanderen moeten eigenaars van huurwoningen tegen 2020 hun dak isoleren, wat de bouwwoede eveneens helpt verklaren. Waarschijnlijk zullen de wooninvesteringen vanaf de tweede helft van het jaar wat afzwakken.

De woningprijzen zijn volgens cijfers van het nationale statistiekbureau Statbel in het eerste kwartaal met 3,6 procent gestegen, tegenover 2,5 procent in het vorige kwartaal. Voor heel 2019 wordt een stijging met 2,5 procent verwacht.

bron: Belga