Franse regering lanceert “burgeroverleg” over pensioenhervorming

In Frankrijk komt er over de pensioenhervorming vanaf eind september tot eind dit jaar “burgeroverleg”. Dat heeft eerste minister Edouard Philippe vandaag aangekondigd. Dat moet uitmonden in een wetsontwerp dat tegen het eind van het parlementaire jaar volgende zomer moet gestemd worden. Bedoeling is het veertigtal bestaande pensioenregimes bij onze zuiderburen te vervangen door een puntensysteem. Het nieuwe systeem moet de Fransen aanzetten om langer te werken. De hervorming van de pensioenen was een van dé werven van president Emmanuel Macron.

“We zijn vastbesloten om al de nodige tijd te nemen”, zei premier Philippe vandaag voor de Sociaaleconomische en Milieuraad (Cese). Burgers zullen binnenkort en tot eind dit jaar hun zegje kunnen doen via een digitaal platform. Parallel komt er overleg met de sociale partners.







Zullen aan bod komen tijdens de discussies: de “voorwaarden voor het krijgen van pensioenrechten”, de leeftijd waarop men met pensioen kan, de duur voor het betalen van pensioenpremies en de “financiële sturing van het systeem” met de bedoeling het tegen 2025 weer in evenwicht te krijgen.

Bron: Belga