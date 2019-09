Comeback Kim Clijsters – “Een ongelooflijke uitdaging, een spannend avontuur”

Brian Lynch, de echtgenoot van Kim Clijsters, vindt de comeback van zijn vrouw een “ongelooflijke uitdaging”. Hij staat er volledig achter. Meer zelfs, hij heeft haar van een comeback overtuigd. De uitdaging is enorm en niet te onderschatten zegt Brian Lynch. “De berg die ze moet beklimmen is echt hoog. Tennissen heeft ze op een bepaald moment helemaal achter zich gelaten. Haar focus lag volledig op haar tennisschool, en op haar familie. Ze speelde niet meer dagelijks tennis, verre van. Het wordt dus een ongelooflijke uitdaging, maar het zou echt uniek zijn. Een moeder niet van één kind, maar van een grote familie, die dit doet. Het is een spannend avontuur. Ik sta er helemaal achter en de kinderen ook.” Blake, de jongste, wordt eind oktober drie jaar; Jack over een paar dagen zes. Jada is elf.

Dagelijks spelen, deed ze niet. Sporadisch en op haar tennis academy sloeg ze wel af en toe tegen de bal. “De laatste twee jaar is ze met de legends naar de grand slams blijven gaan. En altijd als ze thuiskwam zei ze hetzelfde: ‘ik voel dat ik een speler ben, geen legend’. Waarop ik zei als je je comeback wilt maken, moet je het nu doen.” En Lynch heeft haar echt overtuigd om de stap te zetten. Openhartig vertelt hij wat hij haar zei: “Als je voelt dat je nog competitief kan zijn en je wil die uitdaging aangaan, doe het, je leeft maar één keer. Zit nergens mee in, probeer het gewoon. Het kan de carrière die je gehad hebt onmogelijk schaden. Blijf hier niet zitten, laat die kostbare jaren voor je veertigste niet aan je neus voorbijgaan. Why not? Let’s do this.”

Cruciaal in het beslissingsproces was vorige winter. Eind november werd Brian Lynch als basketcoach ontslagen bij eersteklasser Spirou Charleroi. Lynch: “Toen zag ze een opening. Daarvoor kon ze het niet doen wanneer onze kinderen te jong waren. Zij had het heel druk met mama zijn, haar tennis academy leiden en mij steunen toen ik in Charleroi zat. Toen het daar afliep voor mij wist ze ‘als er enige kans is, is het nu’.”

Ondertussen coacht Brian Lynch weer, sinds maart al bij eersteklasser Limburg United en hij laat de ploeg niet in de steek, net voor de competitiestart in de Euromillions Basket League. De Amerikaan stopte in 2009 met basketten bij Antwerp Giants om zijn vrouw volledig te steunen in haar carrière, maar op dit ogenblik denkt hij helemaal niet aan stoppen met coachen. United speelt vrijdag de eerste wedstrijd van het seizoen. “Ik ben heel gemotiveerd om te coachen”. En wat als ze slaagt in haar comeback. Is hij dan opnieuw bereid zijn eigen carrière op te geven? “Ik zal doen wat mijn familie nodig heeft. Als mijn familie me nodig heeft om te gaan werken, doe ik dat. Heeft mijn familie mij nodig om Kim te ondersteunen als echtgenoot, of hebben mijn kinderen meer hun vader nodig, dan pas ik mij aan.”

