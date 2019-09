CdH dient eigen voorstel van decreet in over zorgverzekering in Wallonië

Het cdH dient morgen een voorstel van decreet in voor een zorgverzekering, “zoals afgesproken met de sector en de ziekenfondsen” tijdens de vorige legislatuur. Dat kondigde Waals fractieleider François Desquesnes vandaag aan op Bel-RTL. De partij betreurt sinds maandag dat de invoering van een zorgverzekering niet terug te vinden is het het Waals regeerakkoord van PS, MR en Ecolo. Vorige legislatuur hadden cdH en MR een dergelijk systeem uitgewerkt, maar het project strandde toen de coalitie haar meerderheid verloor omdat een MR-parlementslid uit de meerderheid stapte. Het was nochtans één van de speerpunten van de nieuwe Waalse regering nadat de PS de plaats had moeten ruimen voor de Franstalige liberalen. Het systeem voorzag een bijdrage van 36 euro voor thuiszorg van hulpbehoevenden en een tussenkomst voor 65-plussers met een zorgnood en een laag inkomen.

“Ons voorstel herneemt wat overeengekomen is met de sector en de ziekenfondsen, en waarop PS, MR en Ecolo ‘ja’ gezegd hebben. We nemen hen op hun woord”, aldus Desquesnes. Hij herinnert eraan dat de zorgverzekening ook deel uitmaakte van de “klaproosnota” van PS en Ecolo en van het regeerakkoord van MR en cdH.







bron: Belga