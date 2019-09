Asiel en migratie – Zwangere vrouw en echtgenoot kunnen Ocean Viking verlaten in Malta

Een vrouw, die negen maanden zwanger is, en haar man, die aan boord zaten op het reddingsschip “Ocean Viking” in de Middellandse Zee, worden opgevangen door Malta. Dat heeft SOS Mediterranée woensdagavond laten weten. De hulporganisatie riep ook op om de 82 andere mensen aan boord op te vangen. In de nacht van maandag op dinsdag pikte het schip nog 34 mensen op van een zeilboot op de Middellandse Zee, nadat er zondag al 50 waren opgevist. Een toelating om Italië of Malta binnen te varen, is er nog niet.

De zwangere vrouw en haar echtgenoot werden toch binnengelaten op Malta omdat er bij de zwangerschap complicaties waren opgetreden.

