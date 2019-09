90.000 Belgen willen geen landbouwdieren in kooien meer

90.000 Belgen hebben een petitie van een Europees burgerinitiatief tegen het houden van landbouwdieren in kooien ondertekend. In heel Europa onderschreven 1,5 miljoen mensen de eis. Het Europees Burgerinitiatief “Stop de kooien” protesteert tegen het feit dat er elk jaar nog steeds 370 miljoen dieren in kooien worden grootgebracht in de Europese veehouderij. In België gaat het om 4,15 miljoen dieren. Zo wordt 39 procent van de leghennen, 3,7 miljoen in totaal, nog steeds in verrijkte kooien gehouden. Dat zorgt onder meer voor dwangneurotisch gedrag en broze botten, zegt het burgerinitiatief.

Om handtekeningen te verzamelen lanceerde GAIA vorig jaar de campagne “Stop de kooien” in België. Die kon rekenen op ambassadeurs als schrijver Herman Brusselmans, tekenaar Herr Seele en atleet Kevin Borlée.







“Dit is het grootste maatschappelijk-politieke initiatief ooit voor het welzijn van landbouwdieren”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA. “Nu is het aan de Europese Commissie om de veranderingen door te voeren die de EU-burger vraagt. We kunnen die wrede kooien niet langer aanvaarden.”

bron: Belga