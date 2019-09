VIDEO. Kim Clijsters kondigt comeback aan in 2020

Wat een verrassing! Kim Clijsters heeft aangekondigd dat ze volgend jaar terug professioneel gaat tennissen. Dat liet ze weten via sociale media.

Kim Clijsters telt 36 lentes en heeft intussen drie kinderen, maar de voormalige nummer 1-speelster hunkert naar een nieuw vervolg op haar tenniscarrière.







Op sociale media plaatste de Limburgse een video waarin ze zich afvraagt of het mogelijk is om mama van drie kinderen te zijn én professioneel tennisspeelster. Ze wil de uitdaging aangaan en zal in 2020 weer deelnemen aan grote toernooien.

Tweede comeback

In 2009 maakte Clijsters al eens een comeback. Haar eerste officiële match speelde ze toen in Cincinnati, waar ze Marion Bartoli uitschakelde. Later dat jaar won ze de US Open door in de finale Caroline Wozniacki te verslaan. In 2011 won ze de finale van de Australian Open tegen de Chinese Li Na.

In haar volledige carrière won Kim Clijsters 41 WTA-tornooien, waaronder 4 grand slams (3 keer US Open en 1 keer Australian Open) en drie keer de Masters (2002, 2003, 2010).