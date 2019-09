Margaret Atwood onthult vervolg op ‘The Handmaid’s Tale’

De Canadese auteur Margaret Atwood heeft in Londen ‘The Testaments’ gepresenteerd, het langverwachte vervolg op het populaire dystopische boek ‘The Handmaid’s Tale’, dat werd verfilmd tot een succesvolle serie.

Het boek vertelt het verhaal 15 jaar na de gebeurtenissen van het eerste boek in het vrouwonvriendelijke en dystopische Republiek van Gilead. Margaret Atwood zou geïnspireerd zijn geweest door de vele vragen die ze van lezers kreeg maar had uiteindelijk bijna 35 jaar nodig om het vervolg op «The Handmaid’s Tale» te schrijven. Dat eerste deel was al een groot succes toen het in 1985 werd uitgebracht, maar werd opnieuw populair toen het in 2017 verfilmd werd tot een dramaserie.







«The Testaments» werd al geselecteerd voor de Booker Prize 2019, de meest prestigieuze Britse literaire prijs. Het boek zou net als haar voorganger ook verfilmd worden tot een serie, een spin-off van het eerste verhaal.

Het boek en de herkenbare kledij van de personages werden wereldwijd als feministisch symbool gebruikt bij protesten zoals bijvoorbeeld voor het recht op abortus.