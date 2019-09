Lichaam van vermiste man na 22 jaar gevonden met Google Earth

Het stoffelijk overschot van een Amerikaanse man die vermist is sinds 1997 werd onlangs gevonden dankzij satellietbeelden van Google Earth. Een landmeter spotte op de beelden een auto in een vijver en verwittigde de politie.

Op 7 November 1997 verdween William Moldt op mysterieuze wijze. De 40-jarige man uit Florida was die avond naar een nachtclub gegaan. Om 21.30u belde hij zijn vriendin en liet hij haar weten dat hij op het punt stond om naar huis te komen. Hij verliet de nachtclub om 23u, maar sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Hoewel de man geen zware drinker was, had hij die bewuste avond wel stevig doorgedronken.

Cold case opgelost







Enkele weken geleden spotte een landmeter op Google Earth iets wat leek op een auto in een vijver in Wellington (Florida), vlak bij Palm Beach. Hij bracht de politie op de hoogte. Die trof inderdaad een auto in het water aan, met daarin het stoffelijk overschot van William Moldt.