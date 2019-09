Kyra Gantois na vertrek bij ‘Youth For Climate’: “Klaar voor een nieuwe start”

Milieuactiviste Kyra Gantois trok onlangs de deur achter zich dicht bij ‘Youth For Climate’, maar ze is niet bij de pakken blijven zitten. Ze heeft zich immers ingeschreven voor een nieuwe studierichting.

Enkele weken geleden dropte Kyra Gantois een bommetje door aan te kondigen dat ze opstapte bij de klimaatbeweging ‘Youth For Climate’. Die had ze nochtans samen met Anuna De Wever opgericht.

Nauwelijks tijd voor studies







De 20-jarige klimaatactiviste was het “beu om behandeld te worden als een stuk vuil”. Bovendien gaf ze aan dat ze door al het werk voor en achter de schermen nauwelijks nog tijd had voor haar studies. “Ik heb er zo veel energie en tijd ingestoken dat ik gewoon niet aan mijn studies ben toegekomen. Dat mag je toch een serieuze opoffering noemen?”, vertelde ze eerder in Het Laatste Nieuws.

Toerisme en Recreatiemanagement

Na een tijdje ‘Vastgoed’ en ‘Media en Entertainment Business’ gestudeerd te hebben, wil Kyra nu voluit gaan voor een andere studierichting. Donderdag volgde ze haar eerste lesdag in ‘Toerisme en Recreatiemanagement’. “Vandaag gestart in Thomas More. Helemaal klaar voor een nieuwe start in Toerisme en Recreatiemanagement!”, schreef ze op Twitter.

Klimaatmarsen

Toch gaf Kyra aan dat ze, naast haar studies, zal blijven meelopen in de klimaatmarsen. Op 20 september vindt de eerste mars plaats. “Ik heb ‘YFC’ opgericht, samen met Anuna: dat alleen is reden genoeg om er zeker wél te zijn. Ik ga zelfs op de eerste rij lopen. Maar allicht niet hand in hand met Anuna”, klonk het eerder.