Je ogen zijn de sleutel tot de perfecte selfie

Selfies zijn wellicht de meest gemaakte foto’s ooit. Niet alleen maakt iedereen er weleens een, maar bovendien vergt het ook talloze pogingen om de perfecte selfie te bekomen. Waardoor het geheugen van je smartphone al snel op is omdat elke geslaagde versie gelijkstaat aan 83 mislukkingen. Maar er is een trucje om dé perfecte selfie te maken.

Zonder lifehacks zou het leven een stuk minder mooi zijn. Een mens komt nu eenmaal handen en tijd te kort, dus elke gewonnen minuut is welkom. Wanneer je je volgende keer klaarmaakt voor een selfiesessie, houd je deze tip maar beter in gedachten.

Linkeroog







Volgens het magazine PLOS ONE schuilt het geheim van een geslaagde selfie in je ogen. Net zoals schilders plaatsen portretfotografen vaak een van de ogen ongeveer in het midden van de afbeelding. Nadat ze meer dan 4.000 selfies op Instagram hadden bestudeerd, kwamen de wetenschappers erachter dat sociale mediagebruikers hetzelfde deden. Velen die een selfie op Instagram posten, maken een foto waarbij (meestal) het linkeroog bijna helemaal gecentreerd is. Die conclusie kwam niet bepaald als een verrassing, aangezien eerder onderzoek al uitwees dat we onze linkerkaak als de meest fotogenieke beschouwen. Je weet dus wat je moet doen wanneer je nog eens een selfie maakt!