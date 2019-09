Jan Decleir weigerde aanbod om in deze wereldberoemde Hollywoodfilm te spelen

De Vlaamse acteur Jan Decleir heeft destijds een aanbod van Stanley Kubrick afgeslagen om mee te werken aan ‘Eyes Wide Shut’. Dat maakte hij bekend in de talkshow ‘Vandaag’.

Jan Decleir ontving afgelopen zondag op het filmfestival in Oostende een Lifetime Achievement Award én een blinkende ster. Terecht, want de 73-jarige acteur heeft een palmares om u tegen te zeggen. Zo speelde hij onder meer de hoofdrol in ‘Daens’ en ‘De zaak Alzheimer’, en is er geen echtere Sinterklaas dan hem.

Tom Cruise en Nicole Kidman







Toch had Decleir de mogelijkheid om zijn talent met de hele wereld te delen. Zo werd hij in de jaren 90 gevraagd door niemand minder dan Stanley Kubrick om in zijn film ‘Eyes Wide Shut’ te spelen. Die psychologische thriller uit 1999 met Tom Cruise en Nicole Kidman werd uiteindelijk positief onthaald en ging de wereld rond.

Onzeker bestaan

De grootse acteur uit Niel bedankte voor het aanbod omdat hij zich wou focussen op een theaterstuk. “Wij hadden anderhalf jaar gerepeteerd aan ‘Ten Oorlog’ bij de Blauwe Maandag Compagnie, en dan zou ik dat dus allemaal weggegooid hebben om een onzeker bestaan te gaan leiden bij Stanley Kubrick. Ik wist dat als hij je vraagt om drie weken te komen, dat dat over zes maanden gaat”, vertelde hij in ‘Vandaag’.